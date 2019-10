Giorgio Chiellini, bandiera della Juventus, ha svelato i suoi obiettivi con la maglia bianconera: le parole del centrale

Giorgio Chiellini non è ancora sazio di vittorie: il difensore bianconero stila l’elenco degli obiettivi rimasti nell’intervista a Juventus TV. Ecco le sue dichiarazioni.

«Vorrei vincere la stella di scudetti, poi possibilmente la Champions e l’Europeo. Se capitasse anche solo una di queste tre cose sarei molto contento. Se non capiterà sarò contento lo stesso. Credo che l’importante sia dare il massimo, in questo modo uno non avrà rimpianti. Poi chiaro, potessi rigiocherei tante partite, ma fa parte della vita, non solo del calcio. Da quel punto di vista non ho rimpianti, sono contento di quello che sto facendo. Ho ancora un paio d’anni per vivermi delle sfide».