Juventus, Chiesa e la progressione solitaria: nessuno come lui in Serie A

Una delle qualità di Federico Chiesa è certamente la corsa e la sua progressione palla al piede. E in questo fondamentale nessuno spicca come lui in Serie A

Nessuno come Federico Chiesa in Serie A in un particolare gesto tecnico. Il giocatore bianconero ha fornito 5 assist dopo una progressione solitaria palla al piede: nessuno ha fatto meglio di lui. Il 22 della Juventus ha fornito ben 5 passaggi vincenti così.

«Nessun giocatore ha fornito più assist in questa Serie A in seguito a una progressione solitaria palla al piede di Federico Chiesa (5). Acceleratore».