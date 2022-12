Christillin: «La Superlega errore grave. Agnelli mi ha fatto piangere»

Evelina Christillin, membro Uefa nel consiglio Fifa e tifosa della Juventus, ha parlato della situazione Superlega

Evelina Christillin, membro Uefa nel consiglio Fifa e tifosa della Juventus, ha parlato della situazione Superlega. Le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport:

SUPERLEGA – Ero molto provata e andai a piangere sulla tomba dei miei genitori. È stata una delle peggiori esperienze della mia vita: è stato drammatico, non sto esagerando. Dopo aver passato una vita al fianco della famiglia Agnelli, e con il senso di profonda gratitudine che provo in particolare per l’Avvocato Gianni e suo fratello Umberto, mi sono trovata in una situazione molto difficile. Io sono una grande tifosa juventina, ma il progetto della Superlega era un grave errore.

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24