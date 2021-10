Juventus, Adidas pensa a una collezione ispirata a Louis Vuitton

L’Adidas starebbe preparando una collezione ad hoc per la Juventus ispirata a Louis Vuitton

Secondo Footy Headlines, l’Adidas starebbe preparando una nuova collezione per la Juventus ispirata a Louis Vuitton. Un’indiscrezione che non riguarderebbe però la stagione in corso, ma la prossima.

La linea che Adidas starebbe disegnando non sarebbe per le divise da gioco o da allenamento, però. Queste dovrebbero rimanere classiche. Il design ispirato al brand LV verrebbe raffigurato con una zebra e delle stelle e dovrebbe essere utilizzato per il resto dell’abbigliamento dato a calciatori e staff.