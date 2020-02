Juventus: con Cuadrado a destra, serve una mezzala come Ramsey

Con Cuadrado a destra, Ramsey si sta affermando come mezzala destra della Juventus. Le sue caratteristiche sono utili

Nelle ultime partite, Ramsey ha giocato per la prima volta come mezzala destra della Juventus. Al netto delle varie assenze, si tratta di una mossa con finalità tattiche ben specifiche.

Con Cuadrado a destra, serve un interno con le caratteristiche del gallese. Per quanto il colombiano faccia molti più movimenti tra le linee rispetto al passato, resta un giocatore che spesso si defila. Di conseguenza, per non perdere qualità nel palleggio tra le linee, è necessario avere un giocatore come Ramsey su quel lato. Per dare alla Juve qualità negli spazi intermedi.