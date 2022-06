Juventus, De Ligt criptico: «Rinnovo? Al momento giusto deciderò...»

Il difensore della Juventus De Ligt spaventa i bianconeri parlando del suo rinnovo di contratto

Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, in una intervista a NOS spaventa i bianconeri parlando del suo rinnovo di contratto.

RINNOVO – «Al momento ci sono colloqui e quando sarà il momento deciderò se prolungare o se guardare oltre…».

PROGETTO SPORTIVO – «Guardo sempre a ciò che è meglio per me stesso in termini di progetto sportivo. Due quarti posti di fila non è buono, dovremo fare dei passi in questo. La Juventus è un club che vuole sempre vincere. Personalmente, questo è il mio anno migliore finora. In termini di minutaggio e del modo in cui ho giocato».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24