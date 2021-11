Juventus, dopo tre ore terminato l’interrogatorio ad Arrivabene: i dettagli

Si è concluso l’interrogatorio dell’ad della Juventus Arrivabene riguardo il caso plusvalenze. È durato tre ore

È durato circa 3 ore l’interrogatorio a cui è stato sottoposto l’ad della Juventus Arrivabene riguardo il caso plusvalenze. Il dirigente bianconero si è presentato in Tribunale poco dopo le 15 ed ha terminato intorno alle 18:20.

Il dirigente della Juventus non è indagato ma è stato ascoltato come persona informata sui fatti e quindi testimone importante per fare luce sui fatti. Sabato scorso Cherubini era stato interrogato per oltre 8 ore.