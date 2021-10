Juventus, Dybala è pronto: la Joya punta l’Inter e Allegri prepara la sorpresa

Paulo Dybala ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a scendere in campo in Inter-Juve. Allegri prepara la sorpresa ai nerazzurri

Tuttosport descrive un Paulo Dybala iper motivato per il derby d’Italia con l’Inter. L’argentino, al rientro dall‘infortunio, si è già sciroppato due allenamenti molto intensi e si sente pronto per giocare anche se almeno inizialmente dovrebbe andare in panchina.

Scrive La Gazzetta dello Sport: la maglia da titolare non è probabile ma nemmeno da escludere al 100%. Attenzione, quindi, ad eventuali sorprese nella Juventus.

