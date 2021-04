Paulo Dybala cambia volto alla Juve e con lui in campo la media punti si alza vertiginosamente. Il dato sulla Joya e l’impatto sulla Juve

La Juve cambia volto con Paulo Dybala in campo e non lo dimostra solamente il gioco ma anche e soprattutto i numeri. Con lui in campo, i bianconeri hanno ottenuto 2.3 punti a partita nelle 12 sfide in cui è stato presente.

Media che si abbassa vertiginosamente nelle 17 senza di lui: soltanto 1.8 punti. Una presenza che si fa sentire.

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24