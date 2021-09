Juventus, Dybala vicino alla squadra: il bel gesto della Joya dopo il Milan

Paulo Dybala si conferma leader della Juventus anche fuori dal campo. La Joya è stato protagonista di un bel gesto alla squadra dopo il Milan

Come riferito da Tuttosport, Paulo Dybala si è comportato da autentico uomo-spogliatoio dopo il pareggio contro il Milan. L’attaccante della Juventus, infatti, domenica notte è rimasto a dormire al J-Hotel con i compagni che alloggiano lì: un segnale forte di coesione.

L’argentino ha scelto di tornare a casa solo ieri pomeriggio, dopo essere stato vicino alla squadra in un momento così delicato. Lo stesso Dybala, sui social, ha irrobustito la sua posizione da leader: «Nei momenti difficili non c’è altro da fare che stare insieme e fare squadra. Lo abbiamo fatto in passato e possiamo farlo di nuovo adesso!».

