Juventus, ecco chi potrebbe sostituire Andrea Agnelli

Ecco il nome del possibile sostituto di Andrea Agnelli come presidente della Juventus. John Elkann rimarrà in ogni caso

Gazzetta non esclude che Andrea Agnelli possa essere arrivato al termine della sua presidenza alla Juventus. La decisione verrà presa di comune accordo tra Agnelli ed Elkann, che comunque è molto soddisfatto del lavoro svolto in questi 10 anni dal cugino. Agnelli con la Superlega ha però rotto le relazioni con Fifa, Uefa e presidenti di A. Per questioni di opportunità, in un momento così difficile per rapporti internazionali e situazione economica, la Juve potrebbe decidere di cambiare anche presidente.

LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Se sarà avvicendamento, sarà nel segno della continuità: il nome più forte è quello di Alessandro Nasi, vice di Elkann in Exor e cugino di Andrea. Più facile però che il cambio possa avvenire a fine anno piuttosto che al termine di questa stagione. Agnelli potrebbe avviare la rivoluzione e poi andare a occuparsi di altri affare di famiglia (come la Ferrari). Ne scrive La Gazzetta dello Sport.