Juventus, ecco perché giocherà ROUHI: i MOTIVI

Thiago Motta per la sfida tra Genoa e Juventus ha dichiarato che lancerà dal primo minuto Rouhi

Thiago Motta ha anticipato in conferenza stampa la formazioni che scenderà in campo contro il Genoa in trasferta. C’è stato tanto interesse dietro la decisione di schierare dal primo minuto il giovane Jonas Rouhi.

Secondo Tuttosport, il terzino sarà della partita dal primo minuto in modo da far riposare Cambiaso, apparso stanco nel finale contro il Napoli. Sparito invece dai radar Cabal.