Juventus, esultanza polemica di Cristiano Ronaldo – FOTO

Esultanza Ronaldo: il gesto del portoghese a spazzare via le critiche dopo le tripletta in Cagliari Juve – FOTO

Inizio di partita da sogno per Cristiano Ronaldo in Cagliari Juve. Il portoghese ha messo a segno una tripletta in mezz’ora, spazzando via le critiche relative al post Porto in Champions League.

Dopo la rete del 3-0, CR7 si è avvicinato alla telecamere, portando il dito all’orecchio in segno di reazione alle tante critiche emerse in questi giorni.