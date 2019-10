Juventus Genoa, Bentancur: «Dobbiamo vincere per superare l’Inter»

Bentancur, centrocampista della Juventus, ha sottolineato l’importanza dei tre punti contro il Genoa a pochi minuti dall’inizio della gara

Intervenuto a Juventus TV, Rodrigo Bentancur non ha nascosto il desiderio dei bianconeri di strappare tre punti al Genoa per sorpassare l’Inter in classifica. Ecco il suo commento.

«Mi aspetto una gara difficile come tutte quelle in Serie A, tutte le gare sono difficili. L’Inter ha vinto, dobbiamo vincere per essere al primo posto ma siamo tranquilli. Come mi sento? Mi sento bene, il mister ha fiducia in me e devo fare il meglio dentro al campo».