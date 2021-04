Juventus-Genoa, Perin insegue Buffon: il dato sulle parate

Mattia Perin insegue Gianluigi Buffon in questo campionato di Serie A: ecco il dato statistico sui due portieri

Mattia Perin insegue Gianluigi Buffon in una particolare classifica di questo campionato di Serie A. Il secondo portiere della Juventus, tornato la scorsa stagione in bianconero dopo un anno al PSG, vanta la più alta percentuale di parate in questa Serie A con lo stratosferico dato di 81,2%.

Alle sue spalle c’è proprio Perin, sempre di proprietà della Juve, che ha totalizzato un 73,5% davvero notevole.