Juventus, il gesto di John Elkann verso Inter e Galatasaray. Cosa ha fatto oggi alla Continassa

Juventus, il gesto di John Elkann alla vigilia dell’Inter e in vista del match con il Galatasaray. Cosa ha fatto

Il momento è di quelli cruciali, e la società risponde presente. La Juventus si appresta a vivere una delle settimane più intense e determinanti della sua annata sportiva, e la proprietà ha deciso di far sentire fisicamente la propria vicinanza. Nelle scorse ore, come testimoniato anche dai canali social ufficiali del club su X, John Elkann ha fatto visita al quartier generale della Continassa.

L’amministratore delegato di Exor ha voluto portare il suo sostegno personale a tutto l’ambiente, lanciando un messaggio di unione e solidità alla vigilia di due snodi fondamentali per il presente e il futuro a breve termine dei bianconeri.

Il crocevia della stagione: Derby d’Italia ed Europa

Il calendario non ammette distrazioni e richiede il massimo sforzo nervoso e fisico. All’orizzonte c’è innanzitutto il sentitissimo Derby d’Italia contro l’Inter a San Siro, una sfida che non vale solo per il blasone, ma che pesa enormemente sugli equilibri dell’alta classifica di Serie A.

Subito dopo, la concentrazione dovrà spostarsi sull’Europa per il delicato playoff di Champions League contro il Galatasaray. Un incrocio continentale da “dentro o fuori”, che determinerà il prosieguo del cammino internazionale della Vecchia Signora e inciderà sui bilanci sportivi ed economici della stagione.

Dirigenza compatta al fianco di Spalletti

Elkann ha seguito con grande attenzione l’intera seduta di allenamento condotta da Luciano Spalletti.

A bordo campo, a fare quadrato attorno all’allenatore e ai giocatori, era presente l’intero stato maggiore del club al gran completo: il CEO Damien Comolli, il Technical Director François Modesto e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini.

L’immagine restituita è quella di un club solido, unito e pronto a remare in un’unica direzione. Un’iniezione di fiducia e responsabilità per i calciatori, chiamati ora a tradurre sul rettangolo verde la determinazione mostrata dai vertici societari.