Juventus, gli ultimi aggiornamenti su Dybala: out con il Torino

Dybala torna in gruppo alla Continassa, ma il rientro in campo deve ancora attendere. Le ultimissime sulla Joya

Paulo Dybala è tornato oggi ad allenarsi in gruppo. Alla Continassa, il giocatore argentino è sceso in campo con la squadra, priva di Nazionali. Una buonissima notizia per Pirlo, che negli ultimi 3 mesi ha dovuto fare a meno di lui a causa di un infortunio al ginocchio.

Nel Derby contro il Torino, comunque, la Joya dovrebbe essere ancora out. A confermarlo è stato Giovanni Guardalà a Sky Sport: «Vedremo se in queste ultime dieci partite di campionato che ci saranno farà la differenza, considerando che nel derby ancora Dybala non sarà a disposizione».