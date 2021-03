Cristiano Ronaldo risponde alle critiche e alla notizia di una possibile cessione al Real Madrid sbloccando il risultato in Cagliari-Juventus

Con il gol alla Sardegna Arena, Cristiano Ronaldo ha ora segnato in tutti i 18 gli stadi in cui ha giocato in Serie A.