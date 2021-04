Juventus, grande traguardo per Chiellini: 528 presenze in bianconero

Grande traguardo oggi per Giorgio Chiellini: il capitano della Juve tocca quota 528 presenze con la maglia bianconera

Gara importantissima per Giorgio Chiellini che entra ancora di più nella storia della Juventus. Il capitano bianconero, titolare oggi contro il Napoli, tocca quota 528 presenze con la maglia della Juventus.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNWS24

Quarto posto all-time per Giorgio Chiellini che aggancia un mito come Beppe Furino, storico capitano bianconero. Davanti a lui, ora, solo Del Piero (705), Buffon (682) e Scirea (552). Un altro passo nella storia della Juve per l’attuale capitano.