Juventus i convocati per la Supercoppa: Pirlo perde anche Demiral

Andrea Pirlo ha diramato l’elenco dei convocati per il match di Supercoppa in programma domani sera al Mapei Stadium contro il Napoli.

Ancora out Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt positivi al Covid e l’infortunato Dybala. Fuori anche Merih Demiral.

📋🏆 𝗦𝗤𝗨𝗔𝗗 𝗟𝗜𝗦𝗧 | The ⚪️⚫️ selected for the #PS5Supercup! #JuveNapoli #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/2nSBs2lpOR

— JuventusFC (@juventusfcen) January 19, 2021