Paul Pogba a Torino: così hanno reagito i tifosi della Juventus fuori dall’hotel della Francia – VIDEO

I tifosi della Juventus non hanno dubbi: Paul Pogba è il vero sogno di mercato. Il centrocampista del Manchester United è tornato a Torino in questi giorni, e ieri sera è sceso in campo all’Allianz Stadium nel match di Nations League tra Belgio e Francia.

Come raccolto in esclusiva da Juventusnews24, i sostenitori bianconeri hanno atteso a lungo l’arrivo di Paul davanti all’hotel in cui alloggia la Nazionale transalpina. Tanto affetto per l’ex Juventus, che ha risposto con un saluto ai tanti cori rivolti nei suoi confronti.