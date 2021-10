Juventus, idea Romagnoli per il dopo Chiellini: tutti i dettagli

Calciomercato Juventus: i bianconeri starebbero pensando ad Alessio Romagnoli come possibile erede di Giorgio Chiellini

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Alessio Romagnoli è uno dei candidati per il dopo-Chiellini alla Juve. Il difensore è in scadenza di contratto con il Milan, e a breve ci sarà un incontro con la dirigenza rossonera per discutere il suo futuro a Milano.

La Juventus osserva interessata, visti gli ottimi rapporti con il suo agente Mino Raiola. Per il post-Chiellini, infatti, Cherubini vorrà calibrare i costi degli ingaggi: Romagnoli rientra in quest’ottica, evitando così spese folli.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24