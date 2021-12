Juventus, il rinnovo di Dybala torna in discussione: la situazione

La trattativa tra la Juventus e Dybala per il rinnovo non sembra più tanto sicura come qualche settimana fa: le ultime in casa bianconera

Novità importanti svelate da La Gazzetta dello Sport sul futuro di Paulo Dybala. Il rinnovo, già definito nei dettagli, torna in discussione. La Juventus, infatti, proporrà all’argentino e al suo agente Jorge Antun di rivedere alcune condizioni dell’accordo. Il dubbio riguarda la condizione fisica di Dybala: giusto prevedere un investimento da 10 milioni di euro all’anno per un giocatore che ha avuto parecchi problemi fisici nell’ultimo anno e mezzo?

Antun, intanto, progetta di tornare a Torino per la Supercoppa italiana del 12 gennaio. Come potrebbe cambiare l’accordo per Dybala? La prima ipotesi è una modifica delle cifre: parte fissa ridotta e molti bonus in base alle presenze e ai traguardi. La seconda, più probabile, una riduzione per lunghezza: triennale invece che quinquennale.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24