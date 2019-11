Juventus: in cosa può crescere Danilo

Danilo si sta inserendo sempre di più in questa Juventus. Tuttavia può sovrapporsi di più e occupare meglio l’ampiezza

In questo momento della stagione, Cuadrado si è affermato come terzino destro titolare della Juventus. Contro la Lokomotiv era squalificato, di conseguenza al suo posto ha giocato Danilo.

Il brasiliano in assoluto non ha fatto male. Tuttavia, considerando che la Lokomotiv Mosca era passiva e bloccava sempre il centro, Danilo poteva spingere e sovrapporsi di più per allargare gli avversari. Non ha ancora l’intraprendenza di Cuadrado, profilo insostituibile oggi.