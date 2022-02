Juventus, infortunio Kaio Jorge: esce in lacrime con l’Under 23

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Brutto infortunio per Kaio Jorge. Impegnato con la Juventus Under 23, l’attaccante è uscito in lacrime

Piove sul bagnato in casa Juventus, che dopo il Villarreal deve già fare i conti con il ko di McKennie. Kaio Jorge, che non è stato inserito nella lista Champions, è sceso in campo oggi con l’Under 23.

La sua partita contro la Pro Patria, però, è durata solo 27 minuti. Il centravanti della Juventus ha appoggiato male il ginocchio in seguito ad una trattenuta ricevuta. È rimasto diversi minuti a terra ed è stato costretto ad uscire in barella, in lacrime. Si attendono ora aggiornamenti sulle sue condizioni.

