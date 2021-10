Juventus, le ultime sull’infortunio di Bernardeschi

Le ultime sull’infortunio di Bernardeschi, uscito anzitempo da Inter-Juventus

In mattinata Federico Bernardeschi è andato al JMedical per sottoporsi a esami strumentali dopo l’infortunio in Inter-Juventus alla spalla. La società bianconero ha da poco comunicato gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS – «Bernardeschi, nel corso del match di ieri sera, ha riportato una lieve distorsione della spalla destra, gli esami a cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni capsulo-legamentose»