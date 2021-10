Juventus, Kaio Jorge a lezione: allenamenti extra e italiano per entrare nel mondo bianconero

Kaio Jorge ha recuperato dall’infortunio e ha esordito in Serie A contro il Torino. Ora studia per entrare appieno nel mondo Juventus

Kaio Jorge deve adattarsi e parte ultimo nelle gerarchie: ma di certo non gli manca la buona volontà. Il suo impatto con la Serie A è stato felice perché la manciata di minuti col Torino è piaciuta un po’ a tutti. Allegri lo ha escluso dalla lista Champions perché intende sfruttarne la freschezza in campionato, anche solo per spezzoni.

Gli altri brasiliani lo stanno aiutando ad adattarsi, tra tutti Danilo e Alex Sandro. Intanto si allena anche nel giorno di riposo e studia tra campo e casa, dove lo aspettano le lezioni di italiano. Lo racconta La Gazzetta dello Sport.

