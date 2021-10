Juventus, slitta il rientro di Kean: la possibile data

Slitta il rientro in campo con la Juventus di Moise Kean: ecco quando dovrebbe rivedersi

Secondo quanto raccolto da Tuttosport, dovrebbe slittare il rientro di Moise Kean con la Juventus. L’attaccante non dovrebbe esserci contro Verona e Zenit.

LEGGI SU JUVENTUSNEWS24 LE ULTIME NOTIZIE SUI BIANCONERI

Possibile che l’attaccante originario di Vercelli ed ex PSG possa rivedersi in campo il 6 novembre per la partita contro la Fiorentina.