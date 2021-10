Juventus, Kulusevski può tornare in anticipo dalla Nazionale

Kulusevski squalificato con la Svezia salterà la gara con la Grecia. Possibile rientro anticipato in casa Juventus

Dejan Kulusevski è stato ammonito al minuto 52 di Svezia-Kosovo: trattasi di un giallo pesante perché lo juventino, diffidato, dovrà saltare il prossimo match con la sua Nazionale in programma martedì contro la Grecia e valido per le qualificazioni ai Mondiali.

Proprio come accaduto con Leonardo Bonucci, il classe 2000 della Juventus potrebbe a questo punto rientrare anticipatamente a Torino per mettersi agli ordini di Allegri in vista della ripresa.