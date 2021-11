Juventus, la “carta segreta” su Cristiano Ronaldo: ecco cos’è

Nell’ambito dell’indagine sul caso plusvalenze, si parla con frequenza della “carta segreta” su Cristiano Ronaldo: ecco cos’è

Si continua a parlare degli accordi tra Ronaldo e la Juventus. Nel decreto con cui la Procura ha ordinato le perquisizioni nelle sedi e nei centri sportivi della Juve si fa riferimento a una «scrittura privata concernente il rapporto contrattuale e le retribuzioni arretrate» di Cristiano Ronaldo. Nella stessa riga, tra parentesi, si cita una frase dalle intercettazioni: «Carta famosa che non deve esistere teoricamente».

Ma di che cosa si tratta? Il forte sospetto di chi indaga è che si tratti di una scrittura privata relativa alle retribuzioni arretrate. È noto che la Juve nelle precedenti stagioni abbia stretto accordi coi giocatori per posticipare alcuni pagamenti per non appesantire il bilancio. La “carta famosa”, finora non trovata dagli inquirenti, insomma potrebbe riferirsi alla percezione di queste retribuzioni arretrate.

