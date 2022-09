Juventus, la conferenza stampa di Allegri: le sue parole

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa: «La Fiorentina ha spinto molto e abbiamo sbagliato qualche situazione in uscita»

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio tra Fiorentina e Juve. Di seguito le sue parole.

JUVE RINUNCIATARIA – «La Fiorentina ha spinto molto e abbiamo sbagliato qualche situazione in uscita. Diciamo che ci siamo allenati a fare una buona fase difensiva».

DI MARIA SOSTITUITO – «Se vogliamo essere realisti la partita più importante della Champions è quella in casa con il Benfica. Di Maria è uscito per precauzione dopo che aveva fatto solo due allenamenti, vedremo come sta. Con un po’ di pazienza arriveremo».

