Juventus, la furia di Nedved dopo l’eliminazione: calci ai cartelloni – VIDEO

Pavel Nedved è una furia dopo l’eliminazione dalla Champions League: la reazione del vicepresidente della Juve – VIDEO

Pavel Nedved tiene fede al suo soprannome da calciatore e scaglia tutta la sua furia post eliminazione dalla Champions League sui cartelloni a bordocampo.

Il vicepresidente della Juventus non ha digerito la seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League e ha preso a calci i cartelloni dopo il triplice fischio di Kuipers ed il 3-2 che non è servito per il passaggio del turno.