Juventus, la Roma spara altissimo per Zaniolo: ecco la richiesta

Zaniolo Juve: prezzo fissato, ecco quanto chiede la Roma per il talento giallorosso. Richiesta altissima dei giallorossi

C’è Nicolò Zaniolo in cima alla lista della Juventus per la successione di Paulo Dybala. Come noto, il talento della Roma piace ai bianconeri e in estate potrebbe esserci subito un tentativo per portarlo a Torino. Resta però da superare la resistenza della società giallorossa.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, infatti, la Roma chiede ben 70 milioni di euro cash per Zaniolo, che è in scadenza di contratto nel 2024. Il club giallorosso, al contrario di quanto trapelato questa mattina, non vuole inoltre contropartite.