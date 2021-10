Juventus, ladri in casa Dybala: la ricostruzione di quanto avvenuto

Mentre Dybala si trovava in Russia con la Juventus, i ladri hanno fatto irruzione nella sua casa: la ricostruzione

Secondo quanto riferito da La Stampa, nella notte tra martedì e mercoledì, dei ladri hanno fatto una visita sgradita nella casa di Paulo Dybala, nel cuore della collina tra Moncalieri e Torino. I malviventi hanno forzato una finestra nel pian terreno, e in quel momento in casa non c’era nessuno. Probabilmente sapevano di andare a colpo sicuro ipotizzando che il numero 10 fosse in trasferta in Russia.

Ad accorgersi dei movimenti sospetti è stato un vigilante di una società privata che, avendo capito che qualcosa non andasse, ha dato l’allarme. Il bottino non è stato ancora quantificato: da una prima stima, i ladri avrebbero rubato degli orologi, con l’attaccante della Juve che nei prossimi giorni dovrebbe presentare denuncia dettagliata.

