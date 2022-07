Juventus, l'agente di Rugani: «Mai parlato di cessione, ma nel calcio non si sa mai...»

L’agente del difensore bianconero Rugani ha parlato del futuro del suo assistito e del mercato della Juventus

Davide Torchia, procuratore di Daniele Rugani, ai microfoni di JuventusNews24 ha parlato del futuro del suo assistito e ha commentato il calciomercato della Juventus.

Non teme che, con l’arrivo di un nuovo centrale di livello, Rugani possa trovare meno spazio?

«Per prima cosa Rugani ha fatto quasi il 40% delle partite nell’ultima stagione, che non sono poche. Il 60% alla Juve lo fanno solamente 6 o 7 giocatori. Per me il numero giusto di centrali da avere è 4 e quando sei nei 4 significa qualcosa. Noi siamo stati dentro anche ai tempi in cui c’erano Barzagli e Chiellini che sicuramente non erano di un livello inferiore. Non ci è mai mancata la concorrenza in 7 anni che sta alla Juve. Ma come ripeto, se lo vogliono tenere lo fanno perchè Daniele ha qualità. Normale con tanti campioni avere concorrenza, ma è un discorso da allargare agli altri reparti».

Possiamo quindi dire che anche il prossimo anno resterà a Torino?

«Allo stato attuale senz’altro. La Juve non ha mai intavolato trattative e non ci ha mai comunicato di volerlo cedere. Non è mai stato messo sul mercato, il contrario. Poi nel calcio non si sa mai. Ma allo stato attuale rimane a Torino».

Rimanendo ai nuovi, condivide l’acquisto di Di Maria nonostante i 34 anni e la sola stagione in cui probabilmente giocherà a Torino?

«Di Maria ha qualità importanti che tutti conosciamo, li abbiamo già scoperti. Ha un atteggiamento positivo, è un grande professionista e nonostante i 34 anni mi sembra sia molto più in forma di gente che ne ha 28. L’ho visto talmente determinato in questi primi giorni che potrebbe rubare qualche anno sulla carta d’identità. Condivido il suo arrivo sicuramente».

