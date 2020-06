Juventus, l’ex Marchisio: «Serie A? Avvantaggiato chi ha rosa ampia»

L’ex bandiera della Juventus Claudio Marchisio si esprime a proposito del ritorno in campo delle squadre di Serie A

Nel corso della chiacchierata in diretta su Instagram con Simona Ventura, Claudio Marchisio ha parlato della Bundesliga e dell’imminente ritorno in campo dei club di Serie A.

CAMPIONATO – «Ho visto la Bundesliga: loro hanno avuto davvero poco tempo e si vedeva con il ritmo molto basso, che ora sta aumentando con livello e prestazioni. Da noi è un po’ diverso, c’è un inizio più graduale per rischiare di non farsi male anche se alcuni giocatori sono incappati in infortuni. Ora si lavora qualche altro giorno insieme, sanno come affrontare queste partite. Bisogna dosare un po’ i giocatori in questa fase, chi ha una rosa più ampia ha la fortuna di gestire meglio i giocatori».

SCUDETTO – «Sarà interessante vedere nelle prime giornate come staranno queste squadre. Anche per noi, per il bello di vedere questo sport, la possibilità di giocare la sera potrebbe solo migliorare la qualità del gioco».