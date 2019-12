Juventus: l’importanza di Cuadrado quando il centro è bloccato

La Juventus di Sarri vuole attaccare soprattutto al centro. Le sovrapposizioni di Cuadrado consentono di occupare anche l’ampiezza

La Juventus di Sarri attacca e palleggia in spazi stretti, soprattutto al centro del campo tramite combinazioni di prima. La tendenza è quella di sguarnire le corsie esterne e fare tanta densità in mezzo. Si vede nella slide sopra, con tutta la squadra concentrata in poco spazio.

Di conseguenza, le sovrapposizioni di Cuadrado sono fondamentali per occupare l’ampiezza e allargare le fila avversarie. Nella situazione sopra, Pjanic serve il colombiano con un preciso cambio di gioco, che manda Cuadrado sul fondo.