Juventus, Locatelli non era la prima scelta di Allegri: i dettagli

Locatelli non era la prima scelta della Juventus per rinforzare il centrocampo bianconero: Allegri gli preferiva lui

In poco meno di un mese Manuel Locatelli si è preso il centrocampo della Juventus, diventandone in poco tempo una delle certezze. Il giocatore, arrivato ad agosto dal Sassuolo, non era però la prima scelta di Allegri.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano avrebbe preferito Axel Witsel: il centrocampista del Borussia Dortmund era in cima alla lista dei desideri per carattere, spessore e personalità.

