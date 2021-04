Juventus, Milik obiettivo per l’attacco. Nuove indiscrezioni dalla Francia

La Juventus continua a monitorare con attenzione gli scenari su Arkadiusz Milik: le ultime indiscrezioni sull’attaccante polacco

Arrivano conferme sul possibile ritorno in Italia di Arkadiusz Milik, stavolta sponda Juventus. Il club bianconero, dopo la corte della scorsa estate, continuerebbe a seguire da vicino gli scenari in merito all’ex Napoli.

Il bomber polacco, accasatosi a gennaio al Marsiglia, come riporta il quotidiano L’Equipe potrebbe lasciare già a fine stagione il club francese. E sulle sue tracce ci sarebbe in primis la Juve, a caccia di un centravanti per rinforzare il reparto offensivo.