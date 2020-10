Juventus-Napoli, ora che succede? I possibili scenari

Il Napoli perderà a tavolino per non essersi presentato in campo contro la Juventus, poi comincerà una battaglia legale.

Il Napoli verrà punito con una sconfitta a tavolino per 3-0 e con un punto di penalizzazione per non essersi presentato in campo contro la Juventus.

È lo scenario ricostruito da Gazzetta dello Sport ribadendo il concetto per cui la Lega Calcio ritiene che non ci siano stati i presupposti legittimi per il il rinvio della partita: meno di 13 giocatori disponibili oppure almeno 10 casi in una settimana.

La decisione del Giudice Sportivo è attesa per domani, inoltre verrà aperta un’inchiesta da parte della Procura Federale mentre il Napoli ricorrerà in appello per cancellare la sconfitta a tavolino.

Infine, sempre secondo Gazzetta dello Sport, come mossa estrema Aurelio De Laurentiis è pronto a fare causa alla Lega Calcio.