Calciomercato Juventus: secondo indiscrezioni dall’Inghilterra, i bianconeri sarebbero interessati a Mata del Manchester United

Secondo indiscrezioni di calciomercato provenienti dall’Inghilterra, riportate da Metro, anche la Juventus sarebbe interessata a Juan Mata, centrocampista spagnolo in scadenza di contratto con il Manchester United. Oltre ai bianconeri, anche Roma e Inter sarebbero sulle sue tracce.

Mata avrebbe un’opzione di rinnovo per un’altra stagione con i Red Devils e, per questo motivo, entro il 30 giugno dovrà sedersi al tavolo delle trattative per discutere la situazione con il club inglese.