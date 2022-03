Juventus, oggi incontro Dybala-Allegri: la Joya farà una richiesta all’allenatore

Nella giornata di oggi andrà in scena un incontro tra Dybala e Allegri: la Joya ha una richiesta per l’allenatore

Il confronto post mancato rinnovo di contratto di Dybala tra l’argentino e Allegri, inizialmente in programma per ieri pomeriggio, è stato forzatamente rinviato a questa mattina. La Joya infatti è stata convocata in Procura come persona informata sui fatti nell’ambito del caso “Prisma”.

L’atteso confronto tra Dybala e il tecnico della Juventus andrà dunque in scena questa mattina. L’attaccante farà una richiesta al tecnico: vale a dire quella di essere trattato alla pari con il resto dei compagni per queste ultime partite che restano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

