Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Spezia: le sue dichiarazioni

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Spezia.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

VITTORIA – «Il risultato conta moltissimo, ma per raggiungerlo bisogna allenarsi bene, avere una rosa competitiva. Noi seguiamo questa idea, anche stasera sarà una partita come le altre. Noi la giocheremo al massimo come sempre e cercheremo di portare a casa i tre punti».

MOMENTO PIU’ DELICATO – «Conservativo il momento non è. Siamo qua da 11 anni, abbiamo già cambiato 3/4 volte nei cicli e siamo sempre riusciti a vincere. Quest’anno abbiamo rinnovato, siamo coscienti di quello che abbiamo fatto e convinti che questa linea ci porterà i suoi frutti».

PIRLO – «La pressione è una cosa che a lui piace, come a tutti noi. Questo è il suo stato d’animo. La squadra cerca di avere una certa linea di gioco, siamo convinti di quello che facciamo. Assenze? Noi non utilizziamo questo discorso, sopperiamo con i nostri giocatori all’assenza di altri. Con 6/7 giocatori di peso fuori, anche per le scelte cambia qualcosa».