Juventus, Pirlo a rischio dopo il Benevento? La posizione di Paratici e Agnelli

Pirlo a rischio dopo Juve Benevento? La posizione del club sull’allenatore dopo la sconfitta dell’Allianz Stadium

«Abbiamo una programmazione, non è una partita che sposta le nostre idee. Andiamo avanti per la nostra strada, sia per i giocatori che per l’allenatore. La linea continua, siamo molti contenti di quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto e continueremo su questa strada». Queste le parole di Fabio Paratici dopo Juve Benevento, che hanno confermato il desiderio del club di ripartire da Andrea Pirlo.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, al momento l’allenatore non rischierebbe il posto sulla panchina bianconera. Tuttosport, invece, afferma come la società aveva messo in conto a inizio anno le difficoltà possibili alla prima stagione da tecnico, ma ora inizierebbe il momento degli esami anche per chi, come Pirlo, sembrava avere un futuro in bianconero.