Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita del match di Serie A tra bianconeri e Roma.

JUVE-ROMA – «Abbiamo preparato questo tipo di partita, sapevamo che la Roma gioca un calcio ottimo, quindi era difficile andarli a prendere con grande intensità, eravamo preparati per chiuderci e cercare di ripartire, perché loro poi ti lasciano tanto campo, portano tanti giocatori in attacco. In fase difensiva abbiamo fatto, le preventive le abbiamo fatte benissimo, quindi questo era il tipo di partita che volevamo fare. Difficile andare tutte le volte a prendere la Roma ed essere aggressivi. Quando siamo andati lo abbiamo fatto bene, quando non potevamo andare li abbiamo aspettati e ci siamo chiusi bene».

CHIELLINI – «Giorgio sta facendo quello che sapevamo. Sta giocando bene come gli altri. Abbiamo ritrovato l’entusiasmo. Ci siamo ricompattati e la fase difensiva è molto più veemente. Giorgio ha ancora energie, finché regge va bene cosi».

INTER – «L’ho vista. Mi ha fatto la solita impressione. Sono una grande squadra e martedì sarà una battaglia»