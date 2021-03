Andrea Pirlo deve fare le sue scelte per la gara contro la Lazio e deve pensare anche alla Champions con il Porto: la situazione

La Juventus domani affronta la sfida complicata con la Lazio: la squadra di Inzaghi ha messo quasi sempre in difficoltà i bianconeri nelle ultime stagioni e Pirlo pensa alla formazione migliore.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

Come riporta Tuttosport, il tecnico sembra orientato a schierare Kulusevski dal 1′ contro la Lazio e utilizzare part-time Morata per rilanciarlo da titolare in Champions League contro il Porto.