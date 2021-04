Juventus, Pirlo più sereno dopo la vittoria: la situazione del tecnico

La posizione di Andrea Pirlo è rafforzata dopo il match contro il Napoli. Il tecnico bianconero continua a godere della fiducia del club

Non è una vittoria che avvicina la Juve allo Scudetto, ma una degna reazione per ottenere un posto in Champions. I bianconeri, contro il Napoli, hanno ottenuto 3 punti fondamentali in uno scontro diretto che li mette un passettino avanti nella lotta al piazzamento Champions.

Anche Pirlo può stare un po’ più sereno: il successo, infatti, rafforza la sua posizione nei confronti della dirigenza, come spiega Tuttosport.

