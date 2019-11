Juventus: Pjanic e l’eccessiva lunghezza della squadra

La Juventus ha molto sofferto a centrocampo, soprattutto Pjanic. I bianconeri erano troppo lunghi nelle ripartenze rivali

La Juventus ha mostrato grosse difficoltà difensive contro la Lokomotiv Mosca. I russi riuscivano facilmente a risalire, con troppe situazioni di palla scoperta e un pressing che non ha funzionato.

Come ha detto Sarri, la Juventus era troppo aperta nelle ripartenze rivali. Ma pure le fasi di pressing sono state inefficienti, con troppi spazi in mezzo. Per esempio, nella slide sopra, in cui la Lokomotiv Mosca trova l’uomo tra le linee. Buco in centro tra mediana e difesa, con il difensore che effettua il passaggio con scarsa pressione addosso. Insomma, una Juve lunga come non si vedeva da tempo