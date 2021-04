Juventus, plusvalenza Szczesny in caso di arrivo di Donnarumma

Calciomercato Juventus: nel caso in cui dovesse arrivare Gianluigi Donnarumma, i bianconeri potrebbero cedere Szczesny e portare a casa un’ottima plusvalenza

Il futuro di Szczesny alla Juve è legato inevitabilmente a quello che potrebbe essere il colpo a zero della sessione estiva: Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan, in scadenza di contratto con i rossoneri, non ha trovato ancora l’accordo per il prolungamento e a fine stagione potrebbe andar via a zero. La Juventus ci pensa e ovviamente al possibile colpo si lega anche la permanenza del polacco.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore, pagato 15 milioni nel 2017, sarebbe un’ottima plusvalenza per la Juventus. La sua partenza, comunque, avverrebbe soltanto con l’arrivo di Donnarumma. Il polacco avrebbe varie possibilità per il futuro: in pole sembrano esserci Borussia Dortmund e Tottenham.