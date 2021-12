Covid Juventus, quattro positivi tra U23 e Primavera: il comunicato

Quattro giocatori della Juventus, tra Under 23 e Primavera, risultati positivi al Covid-19: il comunicato ufficiale

Covid all’interno delle squadre. Oggi è toccato ad Under 23 e Primavera della Non si placa il propagarsi dei contagi perall’interno delle squadre. Oggi è toccato addella Juventus farne le spese con ben quattro giocatori colpiti. Ecco il comunicato dei bianconeri:

COMUNICATO – «Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 dei calciatori della Juventus U23 Enzo Barrenechea, Gabriele Boloca, Marco Da Graca e Marco Raina. Queste persone stanno già osservando le norme previste. La Juventus U23, che ricomincerà la sua attività il 30 dicembre, applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie. Juventus comunica, inoltre, che, nel corso della procedura di screening per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 anche di due calciatori della U19 oltre a quella di un membro dello staff tecnico e tutti sono stati posti in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore».

